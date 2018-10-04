«Бразильский Трамп» Жаир Болсонару — лидер опросов перед началом выборов

Бразилиа, , 08:10 — REGNUM За несколько дней до начала всеобщих выборов в Бразилии в президентской гонке лидирует правый кандидат Жаир Болсонару, сообщает агентство Prensa Latina 4 октября.

Согласно результатам опроса Бразильского института общественного мнения и статистики (Ibope), Болсонару (Социал-либеральная партия) имеет поддержку 32% опрошенных. На втором месте расположился Фернандо Аддад (Партия трудящихся) с 23%. Третье место досталось Жиро Гомешу — 10% (Демократическая рабочая партия).

В случае выхода во второй тур Аддад может победить Болсонару, набрав 43% против 41%.

Напомним, выборы состоятся 7 октября. Второй тур может быть проведен 28 октября. Действующий президент Мишель Темер не участвует в выборах как кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, Жаир Болсонару, которого средства массовой информации называют «бразильским Трампом», получил ножевое ранение в живот при покушении на его жизнь 6 сентября. Жизнь политика вне опасности.

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