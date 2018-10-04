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Путин 4-5 октября проведет переговоры с руководством Индии

Политика

Во время переговоров глав двух государств будут затронуты темы развития российско-индийского стратегического партнерства

Москва, 4 октября 2018, 07:50 — REGNUM  В ходе запланированного на 4−5 октября официального визита в Индию у президента России Владимира Путина запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что во время переговоров глав двух государств будут затронуты темы развития российско-индийского стратегического партнерства, а также пройдет обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня.

Также российский лидер и его индийский коллега примут участие в работе российско-индийского делового форума. Кроме того, в программе Визита Владимира Путина предусмотрена встреча с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что в рамках предстоящего визита в Индию Владимира Путина будет подписан контракт на закупку индийской стороной российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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