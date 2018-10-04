Четверг, 4 Октября 2018 года
10:10:58 МСК

США напомнили Индии о санкциях за покупку С-400 у РФ

Политика

Приобретение зенитно-ракетных систем попадает под действие принятого Трампом закона CAATSA

Вашингтон, 4 октября 2018, 07:48 — REGNUM  Власти США в очередной раз предупредили Индию о последствиях, грозящих ей за сделку с Россией по покупке зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Предупреждение сделал представитель Госдепартамента, сообщает агентство Press Trust of India.

Американское внешнеполитическое ведомство, отмечает агентство, отреагировало на сообщения о намерении Индии подписать соглашение о покупке российских комплексов в рамках двухдневного визита в страну президента России Владимира Путина. Он будет находиться в Нью-Дели 4 и 5 октября.

Читайте подробнее: Владимир Путин посетит Индию 4−5 октября

«Мы призываем всех наших союзников и партнеров воздержаться от сделок с Россией, которые могут попасть под санкции по закону CAATSA», — заявил дипломат, имя которого не называется.

Сотрудник Госдепа пояснил, что приобретение ЗРС С-400 попадает под раздел 231 указанного закона.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) был подписан главой США Дональдом Трампом в 2017 году. Он предусматривает дополнительные ограничения против России, Ирана и КНДР, а также санкции против других стран за сотрудничество с оборонным и разведывательным секторами России.

Читайте также: Решено окончательно: Индия купит у России пять ЗРК С-400 «Триумф»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить