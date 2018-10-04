США напомнили Индии о санкциях за покупку С-400 у РФ

Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Власти США в очередной раз предупредили Индию о последствиях, грозящих ей за сделку с Россией по покупке зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Предупреждение сделал представитель Госдепартамента, сообщает агентство Press Trust of India.

Американское внешнеполитическое ведомство, отмечает агентство, отреагировало на сообщения о намерении Индии подписать соглашение о покупке российских комплексов в рамках двухдневного визита в страну президента России Владимира Путина. Он будет находиться в Нью-Дели 4 и 5 октября.

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«Мы призываем всех наших союзников и партнеров воздержаться от сделок с Россией, которые могут попасть под санкции по закону CAATSA», — заявил дипломат, имя которого не называется.

Сотрудник Госдепа пояснил, что приобретение ЗРС С-400 попадает под раздел 231 указанного закона.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) был подписан главой США Дональдом Трампом в 2017 году. Он предусматривает дополнительные ограничения против России, Ирана и КНДР, а также санкции против других стран за сотрудничество с оборонным и разведывательным секторами России.

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