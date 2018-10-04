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Суд отменил помилование экс-президента Перу Альберто Фухимори

Политика

Решение о помиловании конца 2017 года было отменено окончательно

Лима, 4 октября 2018, 07:40 — REGNUM  Перуанский суд отменил помилование для бывшего президента Перу Альберто Фухимори, сообщает BBC.

3 октября был выдан новый ордер на арест 80-летнего Фухимори. Вечером того же дня он был доставлен в клинику в машине скорой помощи из-за ухудшения состояния здоровья. Представители власти прибыли в палату, чтобы арестовать экс-президента.

Напомним, Альберто Фухимори был осужден в 2009 году за причастность к убийству 25 человек. Он получил помилование от президента Перу Педро Пабло Кучински в декабре 2017 года в связи со слабым здоровьем.

Альберто Фухимори стоял во главе Перу с 1990 по 2000 годы. Он жестко подавлял леворадикальные движения с помощью «эскадронов смерти» и концентрационных лагерей и вошел в историю страны как диктатор.

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