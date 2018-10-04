В Вооруженных силах РФ отмечается День космических войск

Москва, , 07:31 — REGNUM Сегодня, 4 октября, в Вооруженных силах России отмечается День космических войск. В этот день 61 гол назад (в 1957 году) с космодрома Байконур запутили первый искусственный спутник Земли. Были созданные наземные измерительные пункты управления космическими аппаратами, сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня вахту первых воинских частей запуска и управления космическими средствами продолжают воинские части космодрома Плесецк, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки.

Главные задачи, стоящие перед Космическими войсками ВС РФ, — постоянная готовность к применению средств систем предупреждения о ракетном нападении, контроль космического пространства, запуск и управление космическими, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники.

В 2018 году в Космические войска ВКС поступили более 15 современных и перспективных измерительных средств. До 2020 года на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов по обнаружению и распознаванию космических объектов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Более 40 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения зафиксировали специалисты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в 2018 году.Подробнее: ВКС РФ за 2018 год засекли 40 пусков баллистических и космических ракет