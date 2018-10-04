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У Набиуллиной есть коллекция рисунков Шойгу

Политика

Рисование является для министра обороны отдушиной, но свои произведения «большим искусством» он не считает

Москва, 4 октября 2018, 07:30 — REGNUM  Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу дарит свои рисунки друзьям — Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной. Об этом он рассказал в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

Министр пояснил, что рисует, когда выдается «свободная минута». Такое бывает, к примеру, перед заседаниями правительства.

«Потом дарю эти наброски моему давнему другу Сергею Лаврову или Эльвире Набиуллиной, у которой уже скопилась приличная коллекция моих работ», — сказал Шойгу.

Он добавил, что председатель ЦБ РФ собрала рисунки в альбом, один экземпляр которого подарила автору.

Рисовать Шойгу, который также является президентом Русского географического общества, начал еще в детстве в полевых экспедициях. Рисование является для него отдушиной, однако свои произведения он не считает «большим искусством».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселёв отдыхали в Туве. Они путешествовали по реке, ходили по лесу, собирали грибы и ягоды.

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Министерство обороны России
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