Пенс обвинит Китай в попытках вмешательства в дела США — СМИ

Вашингтон, , 07:28 — REGNUM Попытки «вмешательства» Китая во внутренние дела США являются намного более серьезными, чем те, в которых принято обвинять Российскую Федерацию. Об этом намерен заявить вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Hudson Institute в Вашингтоне. Документ с речью политика попал в распоряжение агентства Reuters.

В частности, вице-президент США планирует сослаться на слова высокопоставленного сотрудника разведывательного сообщества. Согласно тексту речи, Пенс заявит, что официальный Пекин пытается вмешаться в дела Вашингтона, используя себе на благо разногласия между руководством страны.

Так, по мнению вице-президента США, официальный Пекин планирует повлиять на ход выборов в Конгресс США в ноябре 2018 г.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что власти США владеют информацией о действиях Китая по подрыву оборонной промышленности США.

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