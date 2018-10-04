Макрон: «Отставка главы МВД не похожа на политический кризис»

Париж, , 07:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отставка министра внутренних дел Жерара Коломба не похожа на «политический кризис», сообщает Europe1.

«Отставка министра внутренних дел Жерара Коломба не похожа на политический кризис. Ничто из того, что произошло в течение 48 часов, не сродни политическому кризису. Государство работает, правительство прекрасно справляется со своей задачей», — заявил Эммануэль Макрон во время заседания Совета министров.

Эммануэль Макрон отметил, что эта отставка является «выбором самого Жерара Коломба». Глава государства также призвал министров «полностью сосредоточиться» на своей задаче.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жерар Коломб выразил желание оставить пост главы МВД Франции 1 октября. Эммануэль Макрон принял отставку министра 2 октября. В настоящее время премьер-министр Франции Эдуард Филипп временно исполняет обязанности главы МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции поблагодарил экс-главу МВД за службу