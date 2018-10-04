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В Израиле начинаются немецко-израильские межправительственные консультации

Политика

Одна из ключевых тем консультаций — ядерное соглашение с Ираном

Иерусалим, 4 октября 2018, 07:21 — REGNUM  4 октября в Иерусалиме начинается официальная часть седьмых немецко-израильских межправительственных консультаций, передает телеканал N-TV.

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Израиль 3 октября с представителями всех министерств и вечером обменялась мнениями с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Темы консультаций — внешняя политика и безопасность, региональные проблемы.

Одним из центральных пунктов конфликта является ядерное соглашение с Ираном. Нетаньяху критикует Меркель за слишком мягкое отношение к Ирану.

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Политическая жизнь Германии
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