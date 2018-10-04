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Матвиенко сочла закрытым инцидент с задержанием в Пусане российского судна

Политика

Власти Южной Кореи приняли решение отпустить российское судно

Сеул, 4 октября 2018, 07:11 — REGNUM  Инцидент с задержанием в южконорейском порту Пусан российского сухогруза «Севастополь» разрешился благополучным образом. Об этом заявила журналистам в Сеуле председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, «вопрос, к счастью, разрешился», и власти Южной Кореи приняли решение отпустить российское судно.

«Все это время мы были в контактах, и, таким образом, тема закрыта», — подчеркнула Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, судно «Севастополь», принадлежащее компании Gudzon Shipping, было задержано 28 сентября в Пусане. На его борту находятся 12 членов экипажа, все — граждане России. Позднее, 2 октября, власти Южной Кореи освободили задержанное российское судно.

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