В Дагестане прошли учения мотострелковых соединений

Махачкала, , 05:45 — REGNUM В горах Дагестана прошли учения по высадке тактического десанта мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО), сообщает пресс-служба округа.

Сообщается, что в учениях приняли участие 30 тактических групп мотострелковых соединений округа, которые дислоцируются в Волгоградской и Ростовской областях. Эти группы высадились тактическим десантом на горных перевалах республики, чтобы перекрыть просачивание незаконных бандформирований условного противника через границу РФ. В учениях также были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-26, Ка-52 и Ми-35.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября для участия в масштабных командно-штабных учениях (КШУ) в ЮВО были переброшены около 20 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Сообщается, что самолеты были переброшены на территорию Дагестана, Северной и Южной Осетии и Кабардино-Балкарии.

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