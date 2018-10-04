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Пентагон: Письмо Трампу было без яда

Политика

Получены предварительные результаты анализа

Пентагон: Письмо Трампу было без яда
Письмо

Вашингтон, 4 октября 2018, 05:42 — REGNUM  Токсичного вещества в письме, отправленном в Белый дом, не было, сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт в Twitter.

«Согласно результатам предварительного анализа, этим веществом были касторовые семена, из которых получают рицин», — написала Уайт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пентагоне 2 октября заявили, что ведомством получены письма с токсичным веществом. Как утверждала служба безопасности Пентагона, в конвертах, отправленных на имя американского министра обороны Джеймса Мэттиса и адмирала ВМС США Джона Ричардсона, находился рицин.

Позже стало известно о подобном конверте, полученном американской администрацией. СМИ сообщили, что найдет и задержан подозреваемый в этой проделке.

Читайте ранее в этом сюжете: В США арестован подозреваемый в отправке писем с ядом

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