США решили напугать Китай военными учениями флота

Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Военно-морские силы США предложили Пентагону провести учения для устрашения Китая и демонстрации силы, сообщает CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны Соединенных Штатов.

Сообщается, что в учениях могут быть задействованы боевые корабли ВМС США, авиация и пехота. Целью учений является демонстрация силы Соединенных Штатов, которую они могут применить в тихоокеанском регионе. Эти мероприятия планируется проводить недалеко от территориальных вод КНР. При этом отмечается, что ВМС США будут действовать в непосредственной близости к китайским вооруженным силам.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Южно-Китайском море произошел инцидент с участием кораблей ВМС США и Китая. Американский представитель Тихоокеанского флота США Чарльз Браун заявил, что китайский корабль Luyang провел «небезопасный и непрофессиональный» маневр рядом с американским эсминцем USS Decatur в Южно-Китайском море. В свою очередь МИД Китая заявил о правомочности такого поведения китайского корабля.

Читайте ранее в этом сюжете: Инцидент в Южно-Китайском море мог быть спровоцирован ВМС США намеренно