Лавров обсудил с коллегой из Венгрии энергетику, Украину и Ближний Восток

Москва, , 05:17 — REGNUM Торгово-экономические отношения, а также геополитические вопросы обсудили на встрече российский и венгерский министры иностранных дел, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто состоялись в Москве 3 октября в связи с участием в Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Рассмотрены актуальные международные вопросы, представляющие обоюдный интерес, включая ситуацию на Ближнем Востоке, сирийскую проблематику, внутриукраинский кризис», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Киева и Будапешта находятся в состоянии обострения. Венгерская сторона, как отмечают представители республики, может ответить Украине, например «зеркальной высылкой консула».

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