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Экс-губернатор Курганской области нашёл временную работу

Политика

Затем его отправят в Совет Федерации?

Экс-губернатор Курганской области нашёл временную работу
Иллюстрация: Kurganobl.ru
Алексей Кокорин

Курган, 4 октября 2018, 05:00 — REGNUM  Бывший глава Зауралья Алексей Кокорин займет место в совете директоров госкорпорации «Атомредметзолото», которая входит в Росатом. О намерении работать в новой сфере он заявил после отставки.

По данным ТАСС, Алексей Кокорин заявил, что хочет «заниматься реальными производственными, промышленными делами» и будет работать с промышленными предприятиями в шести регионах России.

Отметим, некоторые наблюдатели полагают, что это его место работы временное и в дальнейшем Кокорин может стать членом Совета Федерации.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Кокорин досрочно оставил пост губернатора 2 октября. На его место в качестве временно исполняющего обязанности назначен вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков.

Добавим, что в Зауралье Росатом представлен компанией «Далур» в Далматовском районе, которая занимается добычей урана способом скважинного подземного выщелачивания.

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