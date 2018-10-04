Госдеп анонсировал встречу с российским послом

Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Встреча заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвида Хэйла с послом России в США Анатолием Антоновым состоится 4 октября, сообщили в госдепе.

Переговоры запланированы в Вашингтоне на 4:00 по местному времени. Встреча пройдет за закрытыми дверями.

Напомним, на прошлой неделе завершилась сессия 73-й Генассамблеи ООН, на которой выступили с докладами и дали пресс-конференции в том числе российские и американские политики. От США на Генассамблее присутствовал президент Дональд Трамп, российская сторона делегировала министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Лавров «на полях» Генассамблеи упомянул, что Трамп приглашен в Москву, а российский президент Владимир Путин — в Вашингтон. Также Лавров упоминал, что согласился бы встретиться с американским госсекретарем Майком Помпео, если тот «сам пожелает».

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