Четверг, 4 Октября 2018 года
04:57:24 МСК

Госдеп анонсировал встречу с российским послом

Политика

Переговоры состоятся 4 октября

Вашингтон, 4 октября 2018, 04:36 — REGNUM  Встреча заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвида Хэйла с послом России в США Анатолием Антоновым состоится 4 октября, сообщили в госдепе.

Переговоры запланированы в Вашингтоне на 4:00 по местному времени. Встреча пройдет за закрытыми дверями.

Напомним, на прошлой неделе завершилась сессия 73-й Генассамблеи ООН, на которой выступили с докладами и дали пресс-конференции в том числе российские и американские политики. От США на Генассамблее присутствовал президент Дональд Трамп, российская сторона делегировала министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Лавров «на полях» Генассамблеи упомянул, что Трамп приглашен в Москву, а российский президент Владимир Путин — в Вашингтон. Также Лавров упоминал, что согласился бы встретиться с американским госсекретарем Майком Помпео, если тот «сам пожелает».

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров сказал, будет ли встречаться с Помпео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дипломатия США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить