США готовы проводить кибератаки по просьбе союзников из НАТО

Вашингтон, , 04:23 — REGNUM США готовы проводить кибератаки и предоставлять свой киберарсенал по запросу союзников из НАТО, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленный источник.

Ожидается, что соответствующее официальное заявление сделает глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече глав минобороны стран — участников Североатлантического альянса. AP подчеркивает, что к таким действиям США вынуждают якобы агрессивные кибератаки со стороны России.

Как отметила собеседник агентства Кэти Вилбергер, Соединенные Штаты готовы осуществлять как оборонительные, так и наступательные кибероперации по просьбе союзников по НАТО, однако США все равно будут контролировать вычислительные мощности и персонал.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс создает спецструктуры для проведения наступательных киберопераций. По его словам, НАТО создает систему кибернетических сил, в которых будут присутствовать национальные элементы. Это, по словам Столтенберга, связано с увеличением количества и опасности кибератак.

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