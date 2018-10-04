Мэр Нью-Йорка пообещал заставить Трампа заплатить все налоги

Нью-Йорк, США, , 04:06 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал взыскать с президента США Дональда Трампа все недоплаченные налоги с денег, которые Трамп получил от своего отца. С таким заявлением Блазио выступил в эфире телеканала Fox News.

«Он (Трамп — прим. ИА REGNUM ) заплатил за то, чтобы избежать должного контроля и судебного преследования, которые он заслужил. И, по правде говоря, если бы многие люди в Нью-Йорке честно выполняли бы свою работу, то он никогда не стал бы президентом Соединенных Штатов», — заявил Блазио.

По словам Блазио, у Трампа была целая схема по уходу от уплаты налогов. Мэр Нью-Йорка также заявил, что город должен получить в свой бюджет все недоплаченные Трампом налоги.

Напомним, 2 октября в газете The New York Times было опубликовано расследование, согласно которому американский президент Дональд Трамп в 1990-х годах уклонялся от налогов при получении наследства от отца. Адвокат Трампа уже назвал это расследование 100%-ной фальшивкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября официальный представитель Белого дома Сара Сандерс обвинила газету The New York Times в непрофессионализме. Она сообщила, что все налоговые декларации, в которых фигурируют члены семьи Трампа, прошли проверку много лет назад.

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