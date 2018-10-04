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США сравнили с гниющей и сворачивающейся Римской империей

Политика

Америка не выдержит собственного давления на другие страны

Москва, 4 октября 2018, 03:40 — REGNUM  Профессор МГИМО Андраник Мигранян проиллюстрировал политические процессы в США описаниями из книги о падении Римской империи. Он выступил 3 октября в эфире Первого канала.

«Никогда не думал, что разговор поднимется до такого уровня, чтобы я вспомнил гениального Монтескье, который в своей великой книге о причинах возвышения и падения Римской империи говорил, что максимальная экспансия империи совпадает с периодом, когда в центре империи происходят уже серьезные процессы гниения. Как это было в Риме в эпоху Траяна. За эпохой Траяна началось прогрессирующее сворачивание империи. Я думаю, Американская империя переживает сейчас переход от одного качества в другое. Она уже не в состоянии платить за сохранение империи. И она требует подчинения всех», — заявил Мигранян.

По его мнению, Соединенные Штаты, оказывая давление на другие страны, сами его не выдержат.

«России в этом смысле легче. Как показывает исторический опыт, Россия никогда не ломается из-за внешнего давления», — заметил он.

Напомним, 3 октября президент РФ Владимир Путин предложил всем желающим ввести как можно быстрее все возможные санкции, что развяжет России руки для защиты своих национальных интересов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил всем желающим ввести против России сразу все санкции

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Российско-американские отношения
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