Киев, , 03:42 — REGNUM Факт потери Украиной 30 тысяч вагонов госкомпании «Укрзализныця» из-за войны с Донбассом ужасен, заявила Ирина Геращенко, первый зампред Верховной рады, сообщает УНИАН.

«Я хочу напомнить об ужасном факте, что российская агрессия привела к краже у «Укрзализныци» более 30 тысяч вагонов, которые остались на оккупированной территории, — заявила Геращенко. — Тема этой кражи является одной из ключевых, в том числе и во время заседания экономической группы в Минске».

Украинский депутат заявила, что Киев требует у Москвы вернуть «отнятое». При этом Геращенко пояснила, что за эти вагоны украинская сторона еще не рассчиталась с Европейским банком реконструкции и развития.

Отметим, что слова о катастрофичности утраты вагонов звучат вопреки прочим заявлениям из Киева об украинской независимости, ее успехах и о том, что Украина «вынуждена воевать с Россией», причем «успешно».

Между тем факты говорят о другом. В частности, состояние железнодорожной отрасли на Украине плачевно. Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй декаде сентября на украинской железной дороге начались массовые увольнения сотрудников.

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