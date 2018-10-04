НАТО отказало Киеву в участии во встрече министров

Киев, , 02:15 — REGNUM Украинский министр обороны Степан Полторак не был приглашен на очередную встречу министров стран НАТО 3−4 октября, хотя просил о своем участии в ней, сообщил журналистам Сергей Мукосий, замглавы миссии Украины по оборонным вопросам при альянсе.

Комментируя этот прецедент, Мукосий сказал:

«Министр обороны обращался с письмом к генеральному секретарю НАТО. Это письмо было очень положительно принято в штаб-квартире и в офисе генсека, о чем нас проинформировали».

Однако в итоге генсек НАТО Йенс Столтенберг прислал в Киев отрицательный ответ.

«Там есть объяснение, почему нет заседания, и надежды на решение этой ситуации в будущем. Но главное, что письмо не осталось без ответа», — заявил Мукосий.

Напомним, представители украинской власти постоянно высказываются таким образом, будто Украина «без пяти минут в НАТО». Между тем альянс не принимает эту страну на свой «баланс», поскольку не планирует прямых военных действий против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа украинский президент Петр Порошенко выразил намерение изменить конституцию своей страны, обозначив в ней «курс в НАТО и в Европейский союз» как основополагающие принципы внешней политики. Инициатива вызвала в Киеве неоднозначную реакцию.

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