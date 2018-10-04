Пашинян заявил о бессмысленности переговоров по внеочередным выборам

Ереван, , 01:22 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о фактической приостановке переговоров с парламентскими силами о проведении внеочередных парламентских выборов, и что он намерен следовать своим планам.

«Сегодня г-н Ашотян (представитель РПА — ИА REGNUM ) намекал на то, что мы, возможно, неправильно поняли друг друга. В таком случае возникает вопрос: если мы говорим и не понимаем друг друга правильно, то какой смысл в этом разговоре? Пока нет четких сигналов о том, что мы правильно понимаем друг друга, и наши партнеры правильно понимают ситуацию, я думаю, что могут возникнуть вопросы по поводу рациональности этого разговора», — сказал Пашинян.

По его словам, требование досрочных парламентских выборов является всенародным требованием.

На вопрос, как будет продолжаться этот процесс, премьер-министр ответил так: «Мы продолжим осуществлять наши планы, и я думаю, что очевидно, что требование досрочных парламентских выборов является всенародным требованием, и я с трудом представляю человека и людей, которые собираются противостоять этому».

На вопрос о том, когда он собирается подать в отставку, Пашинян не дал чёткого ответа, связав свои действия с саммитом Франкофонии, который состоится в Ереване в середине декабря.

Как ранее писало ИА REGNUM, в ходе переговоров с Николом Пашиняном поздно вечером 2 октября, представители парламентских фракций сказали, что в случае его отставки они не собираются выдвигать другого кандидата в премьер-министры. Об этом, представляя детали переговоров, заявил сам Пашинян, обращаясь к десяткам тысяч людей, собравшимся возле здания Национального собрания.

Пашинян отметил, что переговоры продолжались довольно долго и он не сможет вспомнить всех подробностей, однако общее впечатление таково, что парламентские фракции восприняли послание народа и не собираются выдвигать кандидата в премьер-министры. Пашинян также выразил надежду, что в ближайшие дни представители фракций выступят с дополнительными разъяснениями и представят свои позиции.

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3 октября представляя свою позицию парламентские фракции Армении заявили, что согласны на внеочередные выборы, но не в декабре, как предлагает Пашинян, а в мае-июне.

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