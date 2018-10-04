Турецкий парламент разрешил использовать войска в Сирии и Ираке еще год

Анкара, , 01:05 — REGNUM Парламент Турции еще на год продлил разрешение использование вооруженных сил страны в операциях в Сирии и Ираке, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что решение было принято в том числе потому, что Турции необходимо обеспечивать безопасность своих южных границ, а также вести мониторинг за нарушениями режима огня в Сирии. Также Турция заинтересована в мирном урегулировании в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, турецкий парламент в 2014 году дал разрешение на использование армии за рубежом. Этот мандат действовал в течение одного года, а затем решениями парламента в 2015—2017 продлевался еще на год.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не делала в Сирии ошибочных шагов. Также он подчеркнул, что Турция надеется на успех инициатив по зоне деэскалации в сирийском Идлибе.