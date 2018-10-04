Вашингтон порвал с Тегераном: Договор о дружбе денонсирован

Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Выход из Договора о дружбе с Ираном 1955 года анонсировал американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает ABC News Politics.

«Объявляю, что Соединенные Штаты прекращают Договор о дружбе с Ираном 1955 года», — сказал Помпео.

Американец пояснил, что решение актуально «уже 39 лет».

Напомним, в 1980 году 39-й президент США Джеймс Картер заявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. В этом же году Вашингтон ввел санкции против Тегерана. Отметим, что в этом же году началась ирано-иракская война.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября Международный суд ООН принял предварительное решение, частично удовлетворяющее иск Тегерана к Вашингтону о возобновлении режима антииранских санкций. В своем иске Тегеран заявил, что Вашингтон нарушил вышеуказанный договор.

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