Четверг, 4 Октября 2018 года
01:31:26 МСК

Вашингтон порвал с Тегераном: Договор о дружбе денонсирован

Политика

Помпео анонсировал конец «дружбы»

Вашингтон, 4 октября 2018, 00:52 — REGNUM  Выход из Договора о дружбе с Ираном 1955 года анонсировал американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает ABC News Politics.

«Объявляю, что Соединенные Штаты прекращают Договор о дружбе с Ираном 1955 года», — сказал Помпео.

Американец пояснил, что решение актуально «уже 39 лет».

Напомним, в 1980 году 39-й президент США Джеймс Картер заявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. В этом же году Вашингтон ввел санкции против Тегерана. Отметим, что в этом же году началась ирано-иракская война.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября Международный суд ООН принял предварительное решение, частично удовлетворяющее иск Тегерана к Вашингтону о возобновлении режима антииранских санкций. В своем иске Тегеран заявил, что Вашингтон нарушил вышеуказанный договор.

Читайте ранее в этом сюжете: Международный уголовный суд потребовал от США снять часть санкций с Ирана

Читайте развитие сюжета: Помпео объяснил разрыв договора о дружбе «нечестностью» Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Америка и ее «враги»: КНДР и Иран
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить