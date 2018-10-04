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Избранный президент Мексики обсудил с Трампом сокращение миграции

Политика

Лидеры обсудили «сотрудничество и экономическое развитие»

Избранный президент Мексики обсудил с Трампом сокращение миграции
Tomas Castelazo
Мексиканские рабочие

Мехико, 4 октября 2018, 00:14 — REGNUM  Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонных переговоров обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы экономического сотрудничества и миграции, 3 октября передает агентство Reuters.

По словам Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, двое лидеров обсудили «сотрудничество и экономическое развитие», которое позволит сократить миграцию из Мексики в США за счет роста благосостояния мексиканских граждан.

Трамп ранее также прокомментировал переговоры с будущим мексиканским президентом в «Твиттере». По словам Трампа, это был «великолепный звонок», и он надеется «хорошо поработать вместе» с избранным президентом Мексики.

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