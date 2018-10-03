Беспилотник США четыре часа вел разведку Черноморского побережья РФ

Симферополь, , 23:51 — REGNUM Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk семь часов находился в воздухе возле линии соприкосновения в Донбассе, а потом четыре часа курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края, сообщает 3 октября Интерфакс-АВН.

Стратегический беспилотный разведчик с бортовым номером 04−2021 в 17:00 мск вошел в нейтральное воздушное пространство со стороны Украины.

Аппарат около четырех часов курсировал на высоте 15−16 км вдоль западной и южной оконечности Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края. За это время RQ-4A Global Hawk совершил четыре пролета вдоль российских границ на этом участке.

Ранее этот же аппарат был замечен над территорией Украины и приближался на 40 км к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время резко активизировались полеты разведывательной авиации США и стран НАТО у границ России. Их активизация отмечена не только в пространстве от Баренцева до Черного морей, но и возле российских военных объектов в Сирии.

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