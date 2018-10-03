Новгородский губернатор надеется на расширение сотрудничества с Петербургом

Великий Новгород, , 23:27 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил Александра Беглова с назначением на пост временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Никитин написал на своей странице в социальной сети в Facebook.

«В должности полномочного представителя президента он не раз приезжал в Новгородскую область, знает наш регион. Уверен, мы и дальше будем сотрудничать с Александром Дмитриевичем, развивать и расширять сотрудничество с Санкт-Петербургом», — сообщил глава Новгородской области.

Он также поблагодарил Георгия Полтавченко.

«Благодаря его поддержке, взаимодействие нашего региона с северной столицей вышло на новый уровень», — написал Андрей Никитин.

Напомним, в выходные, 28−30 сентября, в Санкт-Петербурге состоялись Дни Новгородской области — уже шестые по счёту. При этом губернаторы обоих регионов договорились об укреплении сотрудничества.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Беглов до 3 октября 2018 года занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, на который был назначен 25 декабря 2017 года.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.