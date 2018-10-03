С-300 может уничтожить F-35 в Сирии

Дамаск, , 23:14 — REGNUM На сайте Фонда стратегической культуры (Strategic Culture Foundation) опубликована статья под названием «Худший кошмар военно-промышленного комплекса США: С-300 может уничтожить F-35 и показать его недостатки».

В статье говорится о том, что поставка С-300 в Сирию является большим беспокойством для Вашингтона, чем для Тель-Авива. В Израиле есть несколько самолетов F-35, которые уже использовались в Сирии, чтобы нанести удар по иранским объектам.

Не является секретом то, что НАТО и Израиль отрабатывали приемы борьбы с комплексами С-300, купленными Грецией. Это придает уверенности ВВС Израиля, и они считают, что способны вывести из строя ЗРК С-300. Однако они не учитывают тот факт, что комплекс С-300, поставленный Сирии, является модернизированной версией ЗРК. Кроме того, эти комплексы будут интегрированы в единую автоматизированную систему управления ПВО.

Есть риск для Вашингтона, что Израиль применит F-35 для ударов по территории Сирии, и в ходе этой воздушной операции самолет F-35 может быть сбит ракетой ЗРК С-300.

В статье высказывается мнение, что в данном случае американский военно-промышленный комплекс понесет непоправимый урон. Так как новейший американский истребитель пятого поколения, стоимость которого составляет 125 миллионов долларов за единицу, будет сбит зенитным ракетным комплексом, созданным в 1969 году.

Данный факт позволит провести сравнение российского оружия с оружием, которое американские союзники приобрели у США. Поражение F-35 модернизированной системой ПВО Сирии покажет уязвимости и относительную неполноценность оружия США.

Следует отметить, что израильские военные 3 октября заявили, что будут применять для ударов по объектам на территории Сирии F-35A, чтобы обезопасить своих пилотов. Сейчас в строю израильских ВВС восемь истребителей F-35A.