Иран ударом баллистическими ракетами послал сигнал США

Дамаск, , 23:12 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил во вторник, что удары Корпуса стражей исламской революции, которые были нанесены по целям у позиций войск США в восточной части Сирии, являются сообщением Вашингтону.

1 октября утром воздушно-космические силы КСИР выпустили шесть баллистических ракет по объектам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях города Абу-Камаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор. После этой ракетной атаки по позициям террористов еще ударили и иранские БПЛА.

Али Шамхани сказал: «Наши воздушно-космические силы послали вам [американцам] важный сигнал, когда они нанесли удары ракетами по объектам в трех милях от вас».

По данным министерства обороны Ирана, удары КСИР привели к гибели более 40 лидеров террористов.

Иран провел эту акцию в ответ на террористический акт ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе военного парада в иранском городе Ахваз. От атаки террористов погибло двадцать пять человек, в том числе женщины и дети. Иран заявил, что за действиями боевиков стоят Израиль, США и Саудовская Аравия.