Сирия: США и их союзники надеются избежать конфликтов из-за С-300

Дамаск, , 23:08 — REGNUM Представитель международной коалиции во главе с США прокомментировал доставку ЗРК С-300 в Сирию.

Полковник ВС США Райан заявил, что решение России предоставить Сирии системы С-300 не оказало до сих пор влияния на возглавляемые США силы на территории этой страны.

Кроме того, он отметил, что внедрение в регион нового оборудования всегда вызывает беспокойство, однако у коалиции есть с Россией механизм предотвращения конфликтов, который и будет использоваться. Райан также добавил, что пока данный механизм по отношению к ЗРК С-300 еще не применялся.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Пентагон высказывал свои опасения по поводу модернизации ПВО Сирии за счет поставки С-300. В частности, заместителем председателя Комитета начальников штабов ВС США бригадным генералом Скоттом Бенедиктом было сказано, что поставка ЗРК С-300 ведет к созданию «нестабильных условий» в Сирии.

О позиции ВС Израиля было заявлено сегодня, 3 октября, по их военному радио. Подтверждено намерение и дальше наносить удары по объектам на территории Сирийской Арабской Республики. Но для повышения безопасности пилотов израильских ВВС предполагается это делать истребителями пятого поколения F-35A.

Следует отметить, что ВВС Израиля входят в пятерку самых сильных военно-воздушных сил мира. Согласно открытым данным, в их строю находится четыреста истребителей.