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Эстония: госконтроль за строительством восточной границы

Политика

Эстония защищается от России

Таллин, 3 октября 2018, 22:41 — REGNUM  К составлению обзора, признанного дать оценку тому, как проходит подготовка к обустройству восточной границы Эстонии, приступили специалисты Государственного контроля, сообщается в эстонской общественно-правовой телерадиокорпорации ERR.

Необходимую информацию чиновники будут собирать до конца февраля, чтобы затем решить, делается ли все для того, чтобы восточная граница была бы выстроена в соответствии с оптимальным соотношением цены и качества.

Напомним, в конце лета эстонское правительство приняло решение продолжить строительство инфраструктуры вдоль границы с Россией в полном объеме согласно проекту, составленному Департаментом полиции и погранохраны.

Его стоимость выросла с первоначальных 79 до 190 миллионов евро, а с учетом ежегодного роста цен на строительство и существенных затрат на обслуживание построенной инфраструктуры, до 2026 года восточная граница обойдется Эстонии в 320 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, основным элементом нововведений на границе станет пограничная полоса шириной 10 метров для патрулирования, высокий забор с колючей проволокой, введение средств технического контроля видеокамерами, а также регулярные облеты приграничной территории беспилотными авиасредствами (дронами). Бывший министр иностранных дел Эстонии Ханно Певкур даже посещал границу США с Мексикой, для того чтобы перенять американский опыт для защиты эстонских границ с Востока, т. е. с Россией.

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Политическая жизнь Эстонии
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