Эстония: госконтроль за строительством восточной границы

Таллин, , 22:41 — REGNUM К составлению обзора, признанного дать оценку тому, как проходит подготовка к обустройству восточной границы Эстонии, приступили специалисты Государственного контроля, сообщается в эстонской общественно-правовой телерадиокорпорации ERR.

Необходимую информацию чиновники будут собирать до конца февраля, чтобы затем решить, делается ли все для того, чтобы восточная граница была бы выстроена в соответствии с оптимальным соотношением цены и качества.

Напомним, в конце лета эстонское правительство приняло решение продолжить строительство инфраструктуры вдоль границы с Россией в полном объеме согласно проекту, составленному Департаментом полиции и погранохраны.

Его стоимость выросла с первоначальных 79 до 190 миллионов евро, а с учетом ежегодного роста цен на строительство и существенных затрат на обслуживание построенной инфраструктуры, до 2026 года восточная граница обойдется Эстонии в 320 млн евро.