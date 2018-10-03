Путин рассказал о сотрудничестве России и Турции в зоне деэскалации «Идлиб»

Санкт-Петербург, , 22:39 — REGNUM Россия и Турция сотрудничают в деле урегулирования в Идлибе при взаимодействии с сирийским правительством и Ираном, заявил 3 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Президент России пояснил, что Турция выполняет взятые на себя обязательства, как по выводу тяжелого вооружения боевиков из зоны «Идлиб», так и другие.

«Прямо в ходе переговоров возникла идея создать демилитаризованную зону глубиной 15−20 км с тем, чтобы обеспечить большую безопасность сирийских гражданских объектов, городов, населенных пунктов и нашей военной базы в Хмеймиме», — сказал Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что по условиям российско-турецких договоренностей в зоне «Идлиб» не должно остаться представителей радикальных группировок, а также тяжелого оружия, независимо от его принадлежности какому-либо незаконному вооруженному формированию.

«Мы работаем солидарно с турецкими партнерами, видим, что и они относятся к этим договоренностям в высшей степени серьезно, выполняют свою часть обязательств, способствуют тому, чтобы из этой зоны вышли боевики различных радикальных групп и было выведено тяжелое вооружение», — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, президент России подчеркнул, что не считает вероятными масштабные боевые действия в Идлибе, охарактеризовал проводящиеся мероприятия как движение в правильном направлении и сказал, что «есть основания полагать, что поставленные цели будут достигнуты».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца.

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