Турция: США в Манбидже «становятся проблемой»

Анкара, , 22:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что действия США в Манбидже «становятся проблемой», 3 октября передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами по итогам заседания кабинета министров Турции Калин заявил, что правительство негативно оценивает задержку введения совместных патрулей в сирийском Манбидже.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Турция договорились о создании совместных патрулей в Манбидже в июне, одновременно с решением об изгнании из Манбиджа курдских отрядов YPG. Однако до сих пор совместные патрули находятся на стадии «подготовки».

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