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Турция: США в Манбидже «становятся проблемой»

Политика

Правительство негативно оценивает задержку введения совместных патрулей

Турция: США в Манбидже «становятся проблемой»
U.S. Army
Американские солдаты

Анкара, 3 октября 2018, 22:55 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин заявил, что действия США в Манбидже «становятся проблемой», 3 октября передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами по итогам заседания кабинета министров Турции Калин заявил, что правительство негативно оценивает задержку введения совместных патрулей в сирийском Манбидже.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Турция договорились о создании совместных патрулей в Манбидже в июне, одновременно с решением об изгнании из Манбиджа курдских отрядов YPG. Однако до сих пор совместные патрули находятся на стадии «подготовки».

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Турция и США
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