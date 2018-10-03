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Путин: Австрия готова участвовать в гуманитарной помощи Сирии

Политика

Об этом президент России заявил по итогам встречи с канцлером Австрии

Санкт-Петербург, 3 октября 2018, 22:18 — REGNUM  Правительство Австрии готово принять участие в гуманитарных операциях на территории Сирии, заявил 3 октября президент России Владимир Путин по итогам своей встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Пресс-конференция по итогам переговоров Путина и Курца прошла в Санкт-Петербурге.

«Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии», — сказал Владимир Путин, добавив, что помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями страны, чтобы ее могли получить все районы, разрушенные войной.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 3 октября и канцлер Австрии Себастьян Курц провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге.

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Международное урегулирование по Сирии
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