Путин: Австрия готова участвовать в гуманитарной помощи Сирии

Санкт-Петербург, 3 октября 2018, 22:18 — REGNUM Правительство Австрии готово принять участие в гуманитарных операциях на территории Сирии, заявил 3 октября президент России Владимир Путин по итогам своей встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Пресс-конференция по итогам переговоров Путина и Курца прошла в Санкт-Петербурге.
«Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии», — сказал Владимир Путин, добавив, что помощь Сирии должна оказываться по согласованию с законными властями страны, чтобы ее могли получить все районы, разрушенные войной.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 3 октября и канцлер Австрии Себастьян Курц провели рабочую встречу в Санкт-Петербурге.
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