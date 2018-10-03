Губернатор Ленобласти готов работать с Полтавченко в его новом качестве

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 22:02 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил Георгия Полтавченко «за совместную работу на благо Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

3 октября президент РФ Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в качестве главы совета директоров. Полтавченко принял это предложение с благодарностью.

«На протяжении шести лет я знал, что в любой момент могу снять трубку прямого телефона и обсудить с моим коллегой вопросы, касающиеся двух наших регионов. Нам действительно удалось установить высокую планку доверия между соседними субъектами», — отметил Александр Дрозденко, говоря о совместной работе с Георгием Полтавченко.

Он высказал уверенность в том, что Георгий Полтавченко справится с новыми обязанностями, «ну, а я, как глава региона с кластером судостроения, готов к работе с ним в новом качестве».

Добавим, врио губернатора Санкт-Петербурга назначен Александр Беглов, до сегодняшнего дня возглавлявший полпредство президента РФ в СЗФО. Выборы губернатора Северной столицы пройдут 8 сентября 2019 года.

Отметим, что имя Александра Дрозденко ранее называли в качестве возможных претендентов на главный пост в Смольном.