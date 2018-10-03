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Болтон: США выходят из протокола о разрешении споров к Венской конвенции

Политика

Из-за палестинцев

Вашингтон, 3 октября 2018, 21:54 — REGNUM  США выходят из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года в связи с разногласиями с палестинцами о статусе Иерусалима. Об этом сегодня, 3 октября, заявил в ходе брифинга советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Советник заявил, что в дополнение к выходу из договора о дружбе с Ираном США также выходят из Факультативного протокола об обязательном разрешении споров к Венской конвенции о дипломатических сношениях. Болтон подчеркнул, что такое решение принял президент США Дональд Трамп.

Он пояснил, что данное решение Трамп принял в связи с тем, что «так называемое государство Палестина» подало иск в международный суд ООН против США в связи с тем, что американские власти решили перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива с Иерусалим.

Напомним, что Трамп ещё в период своей предвыборной кампании обещал перенести посольство США из Тель-Авива и Иерусалим и тем самым признать этот город столицей Израиля (чего не признают большинство стран на планете). Свое обещание Трамп выполнил в мае 2018 года.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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