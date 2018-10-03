Министр иностранных дел Пакистана провел встречу с госсекретарем США

Вашингтон, , 23:21 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел запланированную официальную встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, общее положение в Южной Азии, а также ситуацию в Афганистане.

Ранее, 2 октября, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши встретился с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном. Круг тем, обсуждавшихся на встрече, не отличался от повестки на переговорах глав внешнеполитических ведомств.

Перед началом своей длительной поездки в США для участия в 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Шах Мехмуд Куреши заявил о том, что встреча 2 октября с Майком Помпео позволит «перезагрузить» американско-пакистанские отношения.