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Министр иностранных дел Пакистана провел встречу с госсекретарем США

Политика

Министр иностранных дел Пакистана провел запланированную официальную встречу с госсекретарем США Майком Помпео

Вашингтон, 3 октября 2018, 23:21 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел запланированную официальную встречу с госсекретарем США Майком Помпео в Вашингтоне. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, общее положение в Южной Азии, а также ситуацию в Афганистане.

Ранее, 2 октября, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши встретился с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном. Круг тем, обсуждавшихся на встрече, не отличался от повестки на переговорах глав внешнеполитических ведомств.

Перед началом своей длительной поездки в США для участия в 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Шах Мехмуд Куреши заявил о том, что встреча 2 октября с Майком Помпео позволит «перезагрузить» американско-пакистанские отношения.

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Зарубежная хроника
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