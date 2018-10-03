Пакистанские военные отразили террористическую атаку на афганской границе

Исламабад, , 21:57 — REGNUM По меньшей мере, семеро террористов были уничтожены, еще трое ранены в ходе боевых действий в пакистанском Северном Вазирстане. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, террористы нанесли удар по пакистанскому пограничному пункту с территории Афганистана. Пакистанские военные успешно отразили атаку: семеро боевиков были ликвидированы, еще трое ранены.

Ранее, 28 сентября Начальник Штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва утвердил смертный приговор 11 террористам. Жесткие контртеррористические меры, включая введение военных трибуналов и отмена моратория на смертную казнь, были предприняты после теракта в военной школе Пешавара. Жертвами теракта стали 150 человек.