Среда, 3 Октября 2018 года
23:52:16 МСК

Пакистанские военные отразили террористическую атаку на афганской границе

Политика

Пакистанские пограничники отбили атаку террористов с территории Афганистана. Уничтожено семеро боевиков

Исламабад, 3 октября 2018, 21:57 — REGNUM  По меньшей мере, семеро террористов были уничтожены, еще трое ранены в ходе боевых действий в пакистанском Северном Вазирстане. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, террористы нанесли удар по пакистанскому пограничному пункту с территории Афганистана. Пакистанские военные успешно отразили атаку: семеро боевиков были ликвидированы, еще трое ранены.

Ранее, 28 сентября Начальник Штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва утвердил смертный приговор 11 террористам. Жесткие контртеррористические меры, включая введение военных трибуналов и отмена моратория на смертную казнь, были предприняты после теракта в военной школе Пешавара. Жертвами теракта стали 150 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить