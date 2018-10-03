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США помогут Узбекистану разработать школьные программы

Политика

Отдельное внимание было уделено вопросам преподавания английского языка, вопросам внедрения опыта США в систему школьного образования в Узбекистане

Ташкент, 3 октября 2018, 21:45 — REGNUM  Министр народного образования Шерзод Шерматов и его американская коллега Элизабет Дэвос в Вашингтоне обсудили вопросы развития сотрудничества в образовательной сфере, сообщает 3 октября посольство Узбекистана в США.

«В данном контексте были рассмотрены перспективы взаимодействия в области совершенствования механизмов управления учебным процессом, внедрения в систему ИКТ, материального стимулирования и социальной поддержки преподавателей, а также моделей финансирования школьного образования», говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросам преподавания английского языка, были обсуждены вопросы внедрения передового опыта США в совершенствование системы школьного образования в Узбекистане.

«Американской стороной выражена готовность на первых этапах взаимодействия оказать содействие в налаживании системы онлайн-подготовки преподавателей и в последующем совместно с профильными университетами США разработать специализированные программы на основе современных методов обучения», говорится в документе.

Вместе с этим, как сообщалось ранее, родители узбекских детей ежегодно «штурмуют» образовательные учреждения, в которых есть классы с русским языком, причем данная ситуация наблюдается не только в столице Узбекистана, но и в таких городах, как Самарканд, Бухара, Фергана, Хива, Ургенч.

Как считают эксперты в сфере образования, стремление родителей отдать детей в школы с русским языком обучения вполне обоснованно — на русском языке больше литературы, учебников, обучение на русском языке является более качественным, так как русскоязычные учителя имеют доступ к большему количеству источников, в то время как на узбекском языке таких источников меньше.

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