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Эр-Рияд направил Йемену 200 млн долларов для выхода из валютного кризиса

Политика

Королевство Саудовская Аравия направило денежные средства в размере 200 миллионов долларов Йемену, чтобы предотвратить валютный кризис в стране

Эр-Рияд направил Йемену 200 млн долларов для выхода из валютного кризиса
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар

Эр-Рияд, 3 октября 2018, 22:37 — REGNUM  2 октября Королевство Саудовская Аравия направило денежные средства в размере 200 миллионов долларов на счет Центрального банка Йемена для предотвращения валютного кризиса в этой стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, курс риала начал падать с момента начала военных действий в Йемене, а сейчас достиг рекордно низкой точки.

Государственные средства массовой информации Саудовской Аравии прокомментировали действия правительства, указав на то, что денежные пожертвования Эр-Рияда помогут стабилизировать экономическую ситуацию в стране и усилить позиции местной валюты, которая потеряла почти половину от своей стоимости по отношению к доллару США за последний год.

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Зарубежная хроника
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