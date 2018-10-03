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Президент Гани провёл встречу с мэрами афганских городов

Политика

В Кабуле прошла Третья национальная конференция мэров Афганистана, на которой присутствовал глава государства

Кабул, 3 октября 2018, 22:20 — REGNUM  2 октября в Кабуле в рамках Третьей конференции мэров Афганистана президент страны Ашраф Гани провел встречу с главами городов страны.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в ходе своего выступления глава государства высоко оценил деятельность мэров и поблагодарил их за службу народу Афганистана.

Ашраф Гани отметил, что города Афганистана столкнулись с такими проблемами, как неправильный выбор стратегии развития и недостаток контроля.

Особое внимание президент уделил проблеме коррупции. Он высказал мнение, что главной причиной высокого уровня коррупции является недостаток правого регулирования. Глава государства уверен, что если в городах Афганистана будет проводиться верная политика, то это позволит привлечь значительные инвестиции со стороны частного сектора.

Президент Афганистана сказал, что ему важно узнать предложения мэров по улучшению ситуации в стране.

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Зарубежная хроника
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