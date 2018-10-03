В афганской провинции Пактия уничтожено 30 боевиков

Гардез, Афганистан, , 22:47 — REGNUM 2 октября официальные представители 203 корпуса армии Афганистана заявили, что в провинции Пактия (столица провинции — г. Гардез ) силы международной коалиции и армия Афганистана нанесли серию авиационных ударов по позициям боевиков. В результате операции было ликвидировано по меньшей мере 26 сторонников различных террористических группировок.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция была проведена на территории уезда Зурмат провинции Пактия.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате серии авиаударов также было уничтожено два транспортных средства, принадлежащих сторонникам террористических группировок.

Представители 203 корпуса армии Афганистана добавили, что среди убитых числится один высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и теневой судья данной террористической группировки.