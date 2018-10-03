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Оппозиция в Индии: нам нужна борьба за независимость от правительства

Политика

Рабочий комитет главной оппозиционной партии страны Индийский Национальный Конгресс заявил, что существует необходимость вести борьбу за независимость от нынешнего правительства

Оппозиция в Индии: нам нужна борьба за независимость от правительства
Aditya.krishnan.82
Флаг партии ИНК

Нью-Дели, 3 октября 2018, 23:01 — REGNUM  Сейчас борьба за независимость от правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди является насущной необходимостью, — заявили члены рабочего комитета партии Индийский Национальный Конгресс — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) на заседании, прошедшему 2 октября и посвященному 149-й годовщине со дня рождения Махатмы Ганди.

Политика нынешнего правительства представляет собой политику запугивания, поляризации и раскола, — заявили члены партии.

Они также обвинили правительство Нарендры Моди в том, что оно не допускает никакого инакомыслия, а также, что при осуществлении своей политики не обращает внимание на культурное многообразие страны.

По информации индийского новостного агентства Ani, члены оппозиционной партии также назвали политику правительства политикой лжи, коварства и ухищрений, выразив уверенность, что нация должна быть свободна от подобных вещей.

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Зарубежная хроника
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