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Власти Индии: переговоры и терроризм не могут идти вместе

Политика

Вице-президент Индии Венкайа Найду, говоря о Пакистане, заявил, что терроризм и мирные переговоры не могут идти вместе

Нью-Дели, 3 октября 2018, 23:26 — REGNUM  Настало время, чтобы мировое сообщество объединилось в борьбе с терроризмом, — заявил вице-президент Индии Венкайа Найду на Международном конклаве по правам человека 1 октября. Он также призвал Соединенные Штаты Америки обратить внимание на проблему терроризма в регионе.

Пакистан продолжает финансировать и помогать террористам и при этом заявляет о мире, — добавил политик.

Венкайа Найду также заявил, что мирные переговоры и терроризм не могут идти рука об руку.

По информации индийского новостного агентства Ani, политик также отметил, что никакая религия не потворствует и не поощряет терроризм. Вице-президент добавил, что его страна «кровоточит от боли террора», и необходимо решить эту насущную проблему в кратчайшие сроки.

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Зарубежная хроника
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