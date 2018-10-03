Власти Индии: переговоры и терроризм не могут идти вместе

Нью-Дели, , 23:26 — REGNUM Настало время, чтобы мировое сообщество объединилось в борьбе с терроризмом, — заявил вице-президент Индии Венкайа Найду на Международном конклаве по правам человека 1 октября. Он также призвал Соединенные Штаты Америки обратить внимание на проблему терроризма в регионе.

Пакистан продолжает финансировать и помогать террористам и при этом заявляет о мире, — добавил политик.

Венкайа Найду также заявил, что мирные переговоры и терроризм не могут идти рука об руку.

По информации индийского новостного агентства Ani, политик также отметил, что никакая религия не потворствует и не поощряет терроризм. Вице-президент добавил, что его страна «кровоточит от боли террора», и необходимо решить эту насущную проблему в кратчайшие сроки.