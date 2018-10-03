Нарендра Моди: необходимо исполнить мечту Ганди и сделать Индию чистой

Нью-Дели, , 22:01 — REGNUM Прошло более 70 лет с момента независимости страны, однако мечта отца нации Махатмы Ганди до сих пор не исполнена, — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди перед собранием сторонников.

Вместе мы можем исполнить его мечту, ведь за последние четыре года программа Чистая Индия («Свачх Бхарат») достигла больших успехов, — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства Ani, Нарендра Моди также отметил, что нация должна работать сообща для осуществления чистого и здорового будущего.

Напомним, что 15 сентября премьер-министр страны запустил масштабную программу «На службе чистоты» («Сваччхта хи сева»), которое было приурочено к 149-летней годовщине со дня рождения Махатмы Ганди.