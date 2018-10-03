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Нарендра Моди: необходимо исполнить мечту Ганди и сделать Индию чистой

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал своих соотечественников поспособствовать исполнению мечты Махатмы Ганди и сделать Индию чистой

Нарендра Моди: необходимо исполнить мечту Ганди и сделать Индию чистой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нарендра Моди

Нью-Дели, 3 октября 2018, 22:01 — REGNUM  Прошло более 70 лет с момента независимости страны, однако мечта отца нации Махатмы Ганди до сих пор не исполнена, — заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди перед собранием сторонников.

Вместе мы можем исполнить его мечту, ведь за последние четыре года программа Чистая Индия («Свачх Бхарат») достигла больших успехов, — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства Ani, Нарендра Моди также отметил, что нация должна работать сообща для осуществления чистого и здорового будущего.

Напомним, что 15 сентября премьер-министр страны запустил масштабную программу «На службе чистоты» («Сваччхта хи сева»), которое было приурочено к 149-летней годовщине со дня рождения Махатмы Ганди.

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Зарубежная хроника
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