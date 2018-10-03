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Оппозиция в Индии: Власти используют имя Ганди в политических целях

Политика

Главная оппозиционная партия страны обвинила правящую партию Индии в том, что она использует имя Махатмы Ганди в своих политических целях

Оппозиция в Индии: Власти используют имя Ганди в политических целях
Иллюстрация: Ильшат
Махатма Ганди

Нью-Дели, 3 октября 2018, 23:19 — REGNUM  Правительство Нарендры Моди никогда не уважало Махатму Ганди, а сегодня они используют его имя для своих политических нужд, — заявил во время пресс-конференции официальный представитель Индийского Национального Конгресса (Бхаратия Раштрий Конгресс — ИНК) Рандип Сурджевла.

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди наживается за счет ненависти и идеи коммунализма, — добавил он.

Член партии ИНК Гулам Наби Азад обратился к истории, отметив, что Махатма Ганди был лидером ИНК, а Индийская Народная Партия (Бхаратия Джаната Парти — БДП) «никогда не верила в него».

По информации индийского новостного агентства Ani, один из лидеров ИНК Ананд Шарма заявил, что настоящей данью уважения «отцу нации» Махатме Ганди, на фоне массовых протестов крестьян в Индии, будет служить обеспечение справедливости для фермеров.

Напомним, что сейчас в Индии отмечается 149-я годовщина со дня рождения Махатмы Ганди.

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Зарубежная хроника
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