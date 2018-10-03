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Израиль получит от США военную помощь в размере $38 млрд

Политика

Крупнейшая в истории оборонная сделка между США и Израилем вступила в силу

Иерусалим, 3 октября 2018, 22:13 — REGNUM  2 октября в США вступил в силу закон об оказании военной помощи Израилю. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, соглашение включает в себя предоставление Израилю финансовой помощи со стороны США в размере $38 млрд в течение 10 лет. Однако при этом Израиль не имеет права обращаться к США за дополнительной финансовой помощью в случае необходимости.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт уже прокомментировала данное соглашение. Она отметила, что Израиль является важным союзником для США, которому постоянно приходится сталкиваться с агрессией извне.

Данный закон был принят Конгрессом США еще 2016 году и служит продолжением ранее заключенного подобного договора, срок действия которого подходит к концу. Ряд экспертов полагает, что повторный закон был принят для того, чтобы в будущем избежать финансовых конфликтов в случае смены внешнеполитического курса американского правительства.

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Зарубежная хроника
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