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Министр обороны Израиля: У нас есть новый компромат на Иран

Политика

Израиль располагает данными о деятельности Ирана и «Хезболлы» на территории Ливана

Министр обороны Израиля: У нас есть новый компромат на Иран
upyernoz
Флаг движения Хезболла

Иерусалим, 3 октября 2018, 21:48 — REGNUM  2 октября министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире израильской радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что Израиль получил информацию о деятельности Ирана и организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

«Скоро мы обнародуем новую информацию об иранских заводах по производству ракет, располагающихся на территории Ливана», — заявил глава оборонного ведомства Израиля. Либерман также отметил, что новые данные послужат продолжением той информации, которую ранее раскрыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что 27 сентября премьер-министр Израиля выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с информацией о секретном ядерном хранилище Ирана, расположенном, по его словам, недалеко от Тегерана.

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Зарубежная хроника
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