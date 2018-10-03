Министр обороны Израиля: У нас есть новый компромат на Иран

Иерусалим, , 21:48 — REGNUM 2 октября министр обороны Израиля Авигдор Либерман в эфире израильской радиостанции «Галей ЦАХАЛ» заявил, что Израиль получил информацию о деятельности Ирана и организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

«Скоро мы обнародуем новую информацию об иранских заводах по производству ракет, располагающихся на территории Ливана», — заявил глава оборонного ведомства Израиля. Либерман также отметил, что новые данные послужат продолжением той информации, которую ранее раскрыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, что 27 сентября премьер-министр Израиля выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН с информацией о секретном ядерном хранилище Ирана, расположенном, по его словам, недалеко от Тегерана.