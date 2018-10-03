В Швеции начался второй раунд выдвижения в парламенте кандидатуры премьера

Стокгольм, , 21:39 — REGNUM 2 октября в интервью шведскому новостному радио Ekot глава фракции Социал-демократической партии Швеции (СДПШ) в риксдаге, Андерш Югеман, заявил о том, что не верит в формирование правительства под руководством буржуазных партий, как это планировалось ранее. СДПШ же с её планами сотрудничать вне границ политических блоков кажется ему наиболее подходящей партией для того, чтобы возглавить формирование правительства. Именно поэтому Андерш Югеман считает, что лидер социал-демократов, недавно отправленный правительством в отставку премьер-министр Стефан Лёвен должен снова вернуться на свой пост.

Парламент Швеции, риксдаг, продолжает работать над выдвижением кандидатов на пост главы правительства. 2 октября стартовал второй так называемый «раунд тальмана», когда спикер парламента — сейчас эту должность занимает представитель Умеренно-коалиционной партии Швеции Андреас Норлен — проводит встречи с главами парламентских партий. По итогам этих встреч спикеру необходимо выдвинуть несколько кандидатур на пост премьер-министра.