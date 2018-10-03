МИД Турции счел действия Израиля к жителям сектора Газа чрезмерными

Анкара, , 21:34 — REGNUM «Мы строго осуждаем чрезмерное применение силы органами безопасности Израиля, которые разогнали мирные демонстрации в секторе Газа. В результате их действий погибли 7 человек и больше 500 получили увечья», — заявил официальный представить МИД Турции.

Как сообщает агентство «Анадолу», МИД Турции также заявил, что произошедшие в секторе Газа события указывают на необходимость строгого соблюдения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о защите мирного населения Палестины.

Министерство иностранных дел призывает мировое сообщество озадачиться тем, чтобы виновные в данном преступлении против гражданского населения понесли наказание.