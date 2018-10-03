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МИД Турции счел действия Израиля к жителям сектора Газа чрезмерными

Политика

МИД Турции выразил свое недовольство руководством Израиля, так как считает чрезмерным применение силы в отношении мирного населения сектора Газа

Анкара, 3 октября 2018, 21:34 — REGNUM  «Мы строго осуждаем чрезмерное применение силы органами безопасности Израиля, которые разогнали мирные демонстрации в секторе Газа. В результате их действий погибли 7 человек и больше 500 получили увечья», — заявил официальный представить МИД Турции.

Как сообщает агентство «Анадолу», МИД Турции также заявил, что произошедшие в секторе Газа события указывают на необходимость строгого соблюдения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о защите мирного населения Палестины.

Министерство иностранных дел призывает мировое сообщество озадачиться тем, чтобы виновные в данном преступлении против гражданского населения понесли наказание.

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Зарубежная хроника
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